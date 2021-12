OB Weichel ruft zu Booster-Impfung auf

Der Oberbürgermeister von Kaiserslautern Klaus Weichel ruft dazu auf, das Angebot zur Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus zu nutzen.

In einem gemeinsamen Brief mit seinen Oberbürgermeisterkolleginnen und -kollegen aus Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Mainz wirbt er für die kostenlose Impfung. Die Impfstoffe würden jeden einzelnen aber auch die Mitmenschen gegen das Virus schützen, heißt es in dem Brief. Zudem verhindere die Impfung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere Coronaerkrankung. In den Impfzentren stünden Ärztinnen und Ärzte bereit, die alle Fragen rund um die Impfung beantworten würden.