Haushaltssperre soll enden: Kaiserslautern bald wieder handlungsfähig

per Mail teilen

Der Stadtrat von Kaiserslautern nimmt seinen Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der ADD zurück. Damit soll bald wieder Geld fließen.

Dass Kaiserslautern jetzt mit vollen Händen wieder Geld ausgeben kann, will Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nicht unterschreiben. Dennoch: Der Stadtrat hat am Montagabend beschlossen, dass er seinen Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde ADD zurücknimmt. Damit endet in der Stadt die haushaltsfreie Zeit.

Stadtrat Kaiserslautern nimmt Widerspruch zurück

Die ADD hatte den Haushalt der Stadt nicht genehmigt und Steuererhöhungen gefordert. Die Stadtrat von Kaiserslautern hatte daraufhin beschlossen, gegen die Verfügung Widerspruch einzulegen. Folge: In der haushaltsfreien Zeit durfte die Stadt nur noch für Notfälle Geld ausgeben – Zuschüsse zum Beispiel für den Zoo lagen auf Eis.

Neuer Kommunaler Finanzausgleich hilft der Stadt

In Gesprächen wurde jetzt ein Kompromiss gefunden: Die Stadt verzichtet auf den Widerspruch. Gleichzeitig werden die Gelder aus dem neuen Kommunalen Finanzausgleich in die Planungen eingerechnet. Die Stadt kann damit auf Steuererhöhungen verzichten.

Die Stadt Kaiserslautern ist möglicherweise in der kommenden Woche wieder handlungsfähig. Der Stadtrat nimmt seinen Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der ADD zurück. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Oliver Dietze

Jetzt ist ADD am Zug

Einige Ratsmitglieder äußerten Bedenken, weil die ADD dem Kompromiss nicht schriftlich zugestimmt hat. Am Ende gab aber eine große Mehrheit des Rates grünes Licht. Oberbürgermeister Weichel erklärte, der Beschluss werde jetzt ordnungsgemäß veröffentlicht und der ADD mitgeteilt. Er hoffe, dass die Haushaltssperre dann kommende Woche beendet sei.

Diskussionen über Sinn des Widerspruchs von Kaiserslautern

Diskutiert wurde im Rat der Stadt auch, ob der Widerspruch gegen die Verfügung der ADD etwas gebracht hat. Die Parteien, die für den Widerspruch gestimmt hatten (CDU, Grüne, FWG, Linke und FDP) sahen sich bestärkt. Erst dieses Eintreten habe die ADD zum einlenken gebracht. Das wurde von der SPD, die gegen einen Widerspruch gestimmt hatte, verneint. Ihrer Meinung nach hat der neue Kommunale Finanzausgleich diesen Kompromiss ermöglicht.