Der Bezirksverbands Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern unterstützt Kulturprojekte in der Region mit insgesamt 40.000 Euro. Wie der Verband jetzt mitteilte, bekommt das Kabarett-Theater „Die Untiere“ in Kaiserslautern mit 12.000 Euro in diesem Jahr die größte Summe. Das Geld ist demnach für ein multimediales „Wald-Stück“ vorgesehen. Außerdem erhalten die Gesellschaft für Kultur und Soziales Donnersberg und die Jugendkunstschule Zweibrücken Zuschüsse vom Bezirksverband.