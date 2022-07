per Mail teilen

Zum 250-jährigen Jubiläum der evangelischen Kirche in Konken im Kreis Kusel besucht die Theologin Margot Käßmann am Sonntag die Gemeinde. Sie wird die Predigt im Gottesdienst halten, der um 10.15 Uhr beginnt. Käßmann war lange Jahre Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Rund um den Gottesdienst hat die Gemeinde ein großes Fest zum Jubiläum organisiert.