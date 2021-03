per Mail teilen

Ab Montag werden die ersten der rund 300 Beschäftigten der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gegen das Corona-Virus geimpft. Anstaltsleiter Buchholz sagte, die Beschäftigten würden in Etappen geimpft. So sei gewährleistet, dass es nicht zu Engpässen bei den Diensten komme, falls einige Mitarbeiter Nebenwirkungen bekämen. Die ersten Beschäftigten von JVA’s in Rheinland-Pfalz waren bereits Ende Februar geimpft worden. Justizminister Mertin sagte, das Impfen der Beschäftigten schütze auch die Gefangenen. Bisher seien die Gefängnisse im Land von größeren Corona-Ausbrüchen verschont geblieben.