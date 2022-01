Junior-Ranger für Westpfalz

per Mail teilen

Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und die Landesforsten Rheinland-Pfalz haben die neue Junior-Ranger-Saison geplant. Bei dem Projekt erforschen Kinder und Jugendliche den Wald.

Im Laufe einer Camp-Woche üben die jungen Entdeckerinnen und Entdecker beispielsweise den richtigen Umgang mit Karte und Kompass. Außerdem lernen sie die Tiere und Pflanzen des Biosphärenreservats kennen. Am Ende der Woche erhalten die Junior-Ranger dann eine offizielle Urkunde. Das erste Camp gibt es in den Osterferien. Es findet in Clausen auf dem Gelände der Waldritter Südwest statt. Im Sommer folgen weitere Termine. Bei manchen Camps gibt es auch die Möglichkeit, zu übernachten. Mitmachen können Kinder ab 10 Jahren.