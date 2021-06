per Mail teilen

Das Amtsgericht Kaiserslautern hat einen Raser zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte im Juli 2019 in Trippstadt zwei Frauen schwer verletzt.

Der Richter verfügte auch, dass der 20-Jährige zwei Jahre lang keinen Führerschein machen darf. Die Strafe wurde laut Gericht zur Bewährung ausgesetzt, weil der junge Mann nicht vorbestraft ist und bereits mit einer Verhaltenstherapie begonnen hat.

Der Mann hatte vor dem Amtsgericht Kaiserslautern zugegeben, vor zwei Jahren betrunken und ohne Führerschein in einem Sportwagen durch Trippstadt gerast zu sein - dabei habe er die Kontrolle über das Auto verloren und sei in ein Haus gerast. Zwei Fußgängerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, eine verlor ein Bein.

Der junge Mann ist vor zwei Jahren mit seinem roten Sportwagen in ein Haus in Trippstadt gekracht. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

Vor Gericht machte der Angeklagte einen schüchternen Eindruck. Er wurde mehrfach aufgefordert, lauter zu sprechen, da er nur schlecht zu verstehen sei. Sein Geständnis habe sich strafmildernd ausgewirkt, so der Richter. Allerdings habe er keine "echte Reue" gezeigt.

Bis heute keine Entschuldigung bei den Opfern

Der junge Mann hat sich bis zum Prozess nicht bei den beiden Unfallopfern entschuldigt, sagte aber bei der Verhandlung, dass es ihm leid tue und dass er den Unfall gerne rückgängig machen würde, wenn er könnte. Einer der Anwälte der Nebenklage machte keinen Hehl daraus, dass er diese späte Entschuldigung als halbherzig empfindet.

Weiterer Unfall im Oktober 2020

Bei der Verhandlung gestand der junge Mann auch, nach dem Unfall in Trippstadt im Oktober 2020 einen weiteren Unfall gebaut zu haben: Damals soll er ebenfalls betrunken und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren sein. Bei diesem weiteren Unfall war niemand verletzt worden, allerdings beging der Angeklagte Fahrerflucht.

Emotionale Szenen im Gerichtssaal

Die beiden Unfallopfer sind heute 28 und 50 Jahre alt. Beide sind beim Gehen noch immer auf Krücken angewiesen. Die jüngere der beiden Frauen hatte bei dem Unfall ein Bein verloren. Sie sagte, nach dem Urteil hoffe sie, endlich mit der psychischen Aufarbeitung der Geschehnisse beginnen zu können. Während ihrer Aussage hatte sie immer wieder geweint.

Spendenbereitschaft in Trippstadt war groß

Einer, der damals kurz nach dem Unglück am Unfallort war, ist der Trippstadter Bürgermeister Jens Specht (Freie Wähler). Er ist Mitglied bei der Feuerwehr. Er erzählt, dass die Melder der Feuerwehrleute auf einmal losgegangen seien, während sie sich auf der Kerwe amüsiert hätten. "Ich dachte noch, was soll denn hier im Ort jetzt geschehen sein?" Auf dem Weg zum Gerätehaus sind er und die anderen dann am Unfallort vorbeigekommen, wo die Ersthelfer sich schon um die Opfer gekümmert haben.

Die Anteilnahme im Ort sei riesig gewesen, sagt Specht. Unter anderem habe es eine Spendenaktion für die beiden Frauen gegeben. Dabei sind mehr als 30.000 Euro zusammengekommen. Das Geld sei zu gleichen Teilen an beide Opfer verteilt worden, erzählt der Bürgermeister. Dadurch konnte zum Beispiel ein Haus behindertengerecht umgebaut werden.