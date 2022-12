per Mail teilen

In Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) wusste sich ein Mann nicht anders zu helfen: Als seine Bekanntschaft ihn in der Dunkelheit vor die Tür setzt, meldet er sich bei der Polizei.

So hatte sich der 28-Jährige das wohl nicht vorgestellt. Im kleinen Örtchen Offenbach-Hundheim wirft ihn eine nächtliche Bekanntschaft kurzerhand aus dem Haus. "Wie soll ich denn jetzt hier in der Dunkelheit nach Hause kommen?", muss sich der junge Mann gefragt haben und er wählt in seiner ihm ausweglos erscheinenden Lage den Notruf.

In Offenbach-Hundheim im Kreis Kusel ist ein junger Mann von einer Bekanntschaft vor die Tür gesetzt worden. Nun muss er irgendwie nach Speyer kommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives | Werner Otto

Polizei Lauterecken: Wir sind kein Taxiunternehmen

Am anderen Ende der Leitung staunt die Polizei Lauterecken nicht schlecht: Der Anrufer erkundigt sich, ob ihn die Beamten denn nicht bitte zu seinem Vater nach Speyer bringen könnten. Die Taxifahrt von mehr als 100 Kilometern lehnen die Polizisten allerdings ab.

Statt mit der Polizei mit dem Zug nach Speyer

Die Nacht mitten im Kreis Kusel auf der Straße verbringen muss der 28-Jährige dennoch nicht. Die Beamten legen ihm nahe, sich bei seinem Vater zu melden - der dann ein Zugticket für den Sohnemann organisiert. So kann er schließlich doch noch die Heimreise Richtung Vorderpfalz antreten.