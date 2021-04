Durch ihren Einsatz haben Jugendliche in Althornbach im Kreis Südwestpfalz einem kleinen Waldkauz das Leben gerettet. Drei Stunden lang standen sie dafür in der Kälte.

Am Freitagabend hatte sich ein junges Pärchen aus Althornbach bei der DRK-Tierrettung Contwig gemeldet. Sie sagten, dass sie gerade einen kleinen Babykauz beobachten, der alleine am Straßenrand sitzt. Weil die Tierretter aber schon im Einsatz waren, um ein anderes Tier zu retten, sollten die beiden Jugendlichen den kleinen Waldkauz noch etwas länger beobachten, bis ein Elterntier zum Babykauz zurückkehrt und es abholt.

Drei Stunden lang in der Kälte

DRK-Tierrettung Contwig

Nach drei Stunden saß die kleine Eule aber noch immer alleine an der selben Stelle. Die Jugendlichen hatten in dieser Zeit in der Kälte ausgeharrt, um dem Tier zu helfen. Kurz bevor die Tierretter dann am Einsatzort ankamen, sahen sie auf der Straße ein totes Elterntier liegen, das wahrscheinlich von einem Auto überfahren wurde. Die DRK-Tierretter nahmen die Babyeule mit und übergaben sie dem Naturwildpark Freisen, wo sie jetzt aufgezogen wird.