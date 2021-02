per Mail teilen

Ein weinender Junge hat am Dienstagnachmittag eine Polizeistreife in Zweibrücken beschäftigt. Eine Zeugin hatte die Beamten gerufen, als sie den Siebenjährigen auf der Straße bemerkt hatte. Es stellte sich heraus, dass das Kind an diesem Tag bei der Großmutter war und mit seinem Laufrad im Hof üben wollte. Dabei entfernte sich der Junge unbeabsichtigt immer weiter vom Haus, bis er nicht mehr zurückfand. Er konnte schließlich seiner Mutter übergeben werden.