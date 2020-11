Der Junge, der vergangene Woche bei einem Brand in Landstuhl schwer verletzt wurde, ist tot. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, ist der Neunjährige bereits gestern gestorben. Er war nach dem Brand in einer Spezialklinik behandelt worden. Bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus konnten sich zwei weitere Kindere, eine Frau und der Großvater der Kinder in Sicherheit bringen, erlitten aber Rauchvergiftungen. Die Staatsanwaltschaft schließt einen technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.