Vereinshelden: Wie junge Menschen in der Südwestpfalz ihre Dorfkneipe retten

In Fischbach in der Südwestpfalz haben junge Menschen die letzte Kneipe gerettet. Vor einem Jahr haben sie eröffnet - wie geht es ihnen heute?

In Fischbach bei Dahn, einem kleinen Ort tief im Pfälzerwald, ist Handynetz beinahe ein Fremdwort. Es gibt einen kleinen Supermarkt und einen Dönerimbiss, sonst ist der Ort eher ausgestorben und leer. Aber hinter einer Tür, da lacht in Fischbach bei Dahn das Leben: In der Kneipe "Grenzbachstube". Hier ist sogar an einem Wochentag was los. "In unserer Kneipe treffen sich alle Menschen in und um Fischbach. Wir sind wirklich froh darüber, denn sonst hätten wir hier gar nichts mehr", erzählt eine Fischbacherin.

In der "Grenzbachstube" in Fischbach bei Dahn in der Südwestpfalz ist auch an einem Wochentag was los. SWR

Das Ende der Kneipe "Grenzbachstube" in Fischbach bei Dahn?

Pascal Barudio ist 33 Jahre als und wohnt in Fischbach bei Dahn. Nach der Arbeit war die "Grenzbachstube" immer der Ort, an dem er sich mit seinen Freunden getroffen hat. "Wir haben hier früher mal vier Restaurants gehabt. Die Kneipe war in Fischbach also nur noch unser einziger Treffpunkt", erklärt Barudio. Doch genau diese Kneipe stand vor dem Aus, denn die Vorpächterin wollte die "Grenzbachstube" aufgeben.

Junge Fischbacher gründen Verein und retten Kneipe in Südwestpfalz

Für Barudio und weitere Fischbacher ein Schock: Wo sollten sie sich in Zukunft treffen? Also haben sie bei einem Bier genau überlegt, was sie jetzt machen können und gründeten eine WhatsApp-Gruppe. "Und jeder weiß: Wenn man eine WhatsApp-Gruppe gründet, dann wird’s ernst", schmunzelt Barudio.

"Eigentlich fing alles mit einer Schnapsidee an."

Aus Spaß wurde Ernst: Er und seine Freunde gründeten den Kultur-und Geselligkeitsverein Fischbach e.V. und packten selbst mit an. Rückblickend sagt Barudio: "Eigentlich fing alles mit einer Schnapsidee an der Theke an". Er und acht weitere junge Menschen im Alter zwischen 27 und 36 Jahren aus Fischbach nahmen das Projekt "Wiedereröffnung der Kneipe" eigenständig in die Hand.

Sie begannen vor rund einem Jahr damit, die "Grenzbachstube" zu renovieren. Vereinsmitglied Saskia Ganster erinnert sich: "Wir mussten entrümpeln, wir haben gestrichen – und das alles abends nach unseren Vollzeitjobs." Ganster selbst ist Lehrerin und hat gemeinsam mit acht weiteren Teammitgliedern tatkräftig mit angepackt.

Der Kultur-und Geselligkeitsverein in Fischbach renovierte fast täglich die Kneipe in der Südwestpfalz. Pascal Barudio

Mittlerweile zählt der Verein über 100 Mitglieder. "Wir haben auch viel Unterstützung von Menschen aus unserem Dorf bekommen", sagt die 30-Jährige. Pascal Barudio und seine Teamkollegin Saskia Ganster sind einer Meinung: "Die Motivation, das durchzuziehen, war klar. Wir wollten einen Ort der Gemeinschaft schaffen. Wir wollten, dass hier wieder was los ist. Mit der Kneipe wollen wir wieder Leben ins Dorf bringen", erklären sie.

Die Kneipe hält das Dorf in der Südwestpfalz lebendig

Auch Ortsbürgermeister David Leitner kommt regelmäßig in die "Grenzbachstube" und unterhält sich gerne bei einem Getränk mit den Fischbachern. "Der Verein hat einen Treffpunkt für junge und alte Menschen geschaffen. Sie haben sich sehr engagiert – nicht nur bei der Renovierung und dem Programm der Kneipe, sondern auch für soziale Zwecke", erklärt Leitner.

Pascal Barudio, Saskia Ganster und die anderen Vereinsmitglieder haben zum Beispiel mit den Einnahmen der Kneipe den Seniorentag in Fischbach finanziert. Außerdem kümmern sie sich momentan um neue Geräte für den Spielplatz. Weitere Projekt für den guten Zweck sollen in Fischbach umgesetzt werden.

Alles für die Dorfgemeinschaft in Fischbach bei Dahn

Der Verein kümmert sich auch um das Programm: Manchmal gibt es Live-Musik von Bands, Frühshoppe oder Männer- und Frauenstammtische. "Die schönste Erinnerung, die ich in diesem Jahr habe ist, dass wir unser einjähriges Kneipen-Jubiläum gefeiert haben", sagt Barudio. Darauf erstmal: Prost! So wie damals, als das alles eigentlich nur eine Schnapsidee war.