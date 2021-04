per Mail teilen

Eine Autofahrerin soll am Donnerstagabend in Kaiserslautern einen achtjährigen Jungen angefahren haben und danach geflüchtet sein.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 18 Uhr an einer Kreuzung im Stadtteil Kotten. Der Junge war mit einem Tretroller unterwegs. Beim Zusammenprall mit dem Wagen der Frau stürzte er und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin soll anschließend weitergefahren sein, ohne sich um ihn zu kümmern. Die Polizei konnte ihre Identität aber ermitteln. Die Frau bestreitet allerdings, den Jungen angefahren zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen der möglichen Fahrerflucht und sucht deshalb nach Zeugen.