Grausiger Unfall in Waldfischbach-Burgalben: Ein Jugendlicher ist in der südwestpfälzischen Gemeinde von einem Felsen gefallen und auf eine aus dem Boden ragende Eisenstange gestürzt.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag. Der junge Mann habe auf seinem Nachhauseweg offenbar eine Abkürzung nehmen wollen und sich dabei in der Dunkelheit verlaufen. Unmittelbar am Ortsrand sei er von einem etwa drei Meter hohen Felsen auf eine etwa zwei Meter lange Eisenstange gestürzt. Die Stange bohrte sich demnach durch den Oberkörper und die Beine des jungen Mannes.

Feuerwehr muss Stahlstange zersägen

Weil die Unglücksstelle nur schwer erreichbar war, musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter anrücken. Nachdem der Jugendliche von einem Notarzt erstversorgt worden sei, hätten die Retter die etwa drei Zentimeter dicke Stahlstange an deren Fundament mit einer Akkusäge abgetrennt. Danach sei das schwerstverletzte Opfer in die Uniklinik im saarländischen Homburg gebracht worden.