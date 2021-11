Unkenbacher Feuerteufel bekommt Bewährungsstrafe

per Mail teilen

Das Amtsgericht Rockenhausen hat einen Jugendlichen, der für eine Brandserie in Unkenbach (Donnersbergkreis) verantwortlich ist, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte mehrfach auf einem Bauernhof Feuer gelegt.

Das Gericht verurteilte den jungen Mann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Außerdem wird er in einem Heim untergebracht, solange dies pädagogisch notwendig ist und er muss eine Therapie machen.

Absichtlich Feuer auf Bauernhof in Unkenbach gelegt

Das Gericht sah es damit als erwiesen an, dass der Jugendliche im vergangenen Mai auf einem Bauernhof zweimal absichtlich ein Feuer gelegt hatte – einmal in einer Scheune und einmal in einem Wohnhaus.

50 Hasen bei Brand in Unkenbach gestorben

Nach dem Brand war von dem Bauernhof nur noch das Wohnhaus der Besitzer übrig geblieben. Auch ein Werkzeugschuppen und eine Garage hatten in Flammen gestanden. Im April war die Feuerwehr zum ersten Mal wegen eines Brandes auf dem Bauernhof. Damals starben rund 50 Hasen in den Flammen, der Sachschaden lag bei mehreren zehntausend Euro.