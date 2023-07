Jugendlicher in Kaiserslautern brutal zusammengeschlagen

In der Innenstadt von Kaiserslautern haben unbekannte Täter einen jungen Mann attackiert. Der Jugendliche wurde unter anderem am Kopf verletzt.

Mitten am Tag, mitten in der Fußgängerzone: Im Bereich des Altenhofs in Kaiserslautern pöbeln zwei noch unbekannte Täter einen 15-Jährigen an. Als der nicht reagiert, bekommt er laut Polizei einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Er geht dabei zu Boden, auch dort schlagen und treten die Angreifer weiter auf ihn ein.

Jugendlicher in der Innenstadt von Kaiserslautern verletzt

Bei dem brutalen Vorfall am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, erlitt das Opfer nach Angaben der Beamten mehrere Verletzungen. Unter anderem habe der 15-Jährige am Kopf behandelt werden müssen.

Brutale Attacke am Altenhof: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen. Wer den Übergriff am Altenhof beobachtet hat, soll sich bitte bei ihr melden. Telefon: 0631 369 2055.