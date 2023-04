16-Jähriger verletzt Mann aus Eifersucht

Die Polizei Kaiserslautern ermittelt gegen einen Jugendlichen, der einen 34-Jährigen mit einem Messer verletzt hat. Das Motiv: offenbar Eifersucht.

Der Jugendliche ist nach Angaben der Polizei Kaiserslautern am vergangenen Wochenende in den frühen Morgenstunden gewaltsam in die Wohnung des 34-jährigen Mannes in der Innenstadt eingedrungen. Den Angaben zufolge soll sich die Freundin des Jugendlichen dort aufgehalten haben.

16-Jähriger attackiert Mann mit Messer

In der Wohnung hat der Jugendliche den Mann dann mit einem Messer angegriffen und an mehreren Stellen verletzt. Anschließend ist er geflüchtet. Lebensgefahr hat laut Polizei nie bestanden, die Wunden seien oberflächlich gewesen. Dennoch habe das Opfer im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der jugendliche, mutmaßliche Täter bestreitet die Messerstiche

Der 16-Jährige wurde wenig später von der Polizei in der Wohnung seiner Mutter gestellt. Das Messer sei nicht gefunden worden, wohl aber Betäubungsmittel. Diese seien zusammen mit der getragenen Kleidung von der Polizei Kaiserslautern sichergestellt worden. Anschließend sei der Jugendliche freigelassen und an seinen Vater übergeben worden. Der 16-Jährige bestreitet laut Polizei den Angriff und hat sich nicht weiter zur Tat geäußert.