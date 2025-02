Beim Spazierengehen in der Südwestpfalz soll ein Pitbull einer Jugendlichen ins Gesicht gebissen haben. Jetzt ist klar: Das alles ist ganz anders passiert.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegt eine 17-Jährige im Moment in einem Krankenhaus. Ein Hund hat ihr ins Gesicht gebissen und sie dabei schwer verletzt. Am Mittwoch hat die Polizei mitgeteilt, dass die Jugendliche beim Spazierengehen mit ihrem Chihuahua, ihrem Freund und ihrer Mutter von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde.

Der Pitbull sei plötzlich aus dem Wald gerannt gekommen und habe den Chihuahua mehrfach gebissen. Als die Jugendliche ihren Hund schützen wollte, sei sie selbst von dem anderen Tier gebissen worden.

Hundebiss in der Südwestpfalz: Angehörige erzählen andere Geschichte

Passiert sein soll das Ganze in Clausen im Hollertal im Kreis Südwestpfalz. Jetzt nimmt der Fall eine Wendung. Nach den Ermittlungen der Polizei ist klar: Die 17-Jährige wurde nicht beim Spazierengehen in Clausen angriffen, sondern in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Rodalben.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Frau gefunden, der der bissige Hund gehört. "Den Ermittlungen zufolge wurde die 17-Jährige in der Wohnung einer Nachbarin von einem 'American Staffordshire Pitbull-Mix' angegriffen!", heißt es in einer Mitteilung.

Nach dem Angriff haben Angehörige die schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. "Wohl aus Angst, das Tier könnte der Nachbarin abgenommen werden", haben die Angehörigen den Vorfall anders dargestellt, als er tatsächlich passiert ist.

Clausen: Polizei ermittelt wegen versuchter Strafvereitelung

"Sie schilderten einen angeblichen Angriff durch ein unbekanntes Tier im Hollertal bei Clausen", so der Vorwurf der Polizei. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet.

Pitbull beschlagnahmt

Auch gegen die Hundebesitzerin ermittelt die Polizei - wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der "American Staffordshire Pitbull-Mix" wurde beschlagnahmt. "Die zuständigen Behörden haben umgehend Maßnahmen ergriffen, damit von dem Tier keine weitere Gefahr ausgeht."

Was genau in der Wohnung in der Verbandsgemeinde Rodalben passiert ist, dazu ermittelt die Polizei weiter.