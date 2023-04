Jugendliche bei Unfall in Kaiserslautern schwer verletzt

per Mail teilen

In der Innenstadt von Kaiserslautern hat ein Autofahrer zwei Jugendliche erfasst. Eine 15-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Die Fußgängerampel zeigte nach bisherigen Erkenntnissen Grün, als die beiden jungen Frauen am Samstagabend über die Straße wollten. Laut Polizei befanden sich die beiden 14- und 15-Jährigen in einem Kreuzungsbereich in der Kaiserslauterer Innenstadt dann bereits auf der Fahrbahn, als ein älterer Autofahrer dort abbiegen wollte. Der 76-Jährige habe die Jugendlichen offenbar übersehen, der Wagen erfasste sie.

Unfall in Kaiserslautern - Jugendliche muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden die jungen Fußgängerinnen verletzt, ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Dort wurden bei der 15-Jährige schwere Verletzungen festgestellt, Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Die 14-Jährige wiederum habe nach kurzer Zeit wieder nach Hause gekonnt. Gegen den Autofahrer hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.