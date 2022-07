Jubiläumswoche im Caritas-Zentrum

Das Caritas-Zentrum Kaiserslautern startet am Samstag in seine Jubiläumswoche zum 100.Bestehen der Einrichtung. Eine Sprecherin teilte mit, man wolle in Veranstaltungen einen Querschnitt des Angebots präsentieren. So beginnt die Jubiläumswoche mit einem großen Spielefest für Kinder auf dem Fischerrück in Kaiserslautern. Am Dienstag lädt dann beispielsweise die Schwangeren-Beratung der Caritas ein, um über die Online-Beratung zu informieren. Außerdem präsentieren sich die Suchtberatung, der ambulanten Hospiz- und Palliativdienst sowie die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer in Veranstaltungen.