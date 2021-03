per Mail teilen

Der Hersteller von Einlegesohlen JOMO in Rieschweiler-Mühlbach im Kreis Südwestpfalz hat wie angekündigt seine Mitarbeiterzahl stark reduziert. Am Standort arbeiten nach Angaben eines Sprechers nur noch drei Vetriebsmitarbeiter. Ursprünglich waren in Rieschweiler-Mühlbach mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die verbliebenen Mitarbeiter kümmern sich um die Projektbetreuung und Entwicklung. Derzeit stehe auch das JOMO-Gebäude zum Verkauf. Ein Umzug nach Pirmasens sei denkbar.