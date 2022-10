John Deere hat 30 Millionen Euro in Zweibrücken investiert

Der Landmaschinenhersteller John Deere hat am Mittwoch sein neues Logistikzentrum in Zweibrücken eingeweiht. Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) sagt, er sei absolut begeistert.

Die Bauarbeiten für das mehr als 20.000 Quadratmeter große Lager in Zweibrücken gingen recht schnell voran. Erst vor knapp einem Jahr hatten sie begonnen. Das Unternehmen John Deere wird nun sein bisheriges Hauptlager in Hockenheim und drei kleinere Lager in Deutschland durch das Lager in Zweibrücken ersetzen.

Durch das neue Logistikzentrum sollen in Zweibrücken mehr als hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sieht darin einen großen Gewinn für die Stadt und ein klares Bekenntnis zum Industriestandort Zweibrücken.