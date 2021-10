Wandermarathon in veränderter Form

Am Samstag beginnt in Johanniskreuz der traditionelle Wandermarathon. Wegen der Corona-Beschränkungen findet er allerdings wieder in veränderter Form statt, teilte das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz mit.

Die Wanderstrecke verläuft über 44 Kilometer von Johanniskreuz bis nach Fischbach bei Dahn durch den Pfälzerwald. Um Gruppenbildungen zu vermeiden, bieten die Veranstalter einen eigens eingerichteten Biosphärenlehrpfad für Wanderer an, den einzelne Teilnehmer zu individuellen Zeiten nutzen dürfen. Dort können die Wanderer QR-Codes scannen, die zu Internetseiten mit Waldwissen führen und an einem Preisrätsel teilnehmen. Bis zum 5. November können die Teilnehmenden einzelne Punkte anlaufen, sich mehrere Etappen vornehmen oder die gesamte Strecke auf einmal meistern. Die Teilnahme ist kostenlos.