Forstämter verkaufen frische Weihnachtsbäume

Viele Forstämter in der Westpfalz verkaufen an diesem Wochenende frische Weihnachtsbäume. Die Bäume können teilweise auch selbst geschlagen werden. Das sei vor allem bei jungen Menschen in den vergangenen Jahren besonders beliebt gewesen, sagt der Morlauterer Förster Klaus Platz. Das Selbstschlagen sei wesentlich nachhaltiger, weil nur die Weihnachtsbäume gefällt werden, die auch tatsächlich im Wohnzimmer landen und geschmückt werden. Am Wochenende können Nordmann- und Edeltannen in Johanniskreuz und Morlautern geschlagen werden. In Hinterweidenthal in der Südwestpfalz gibt es auf dem Dorfplatz einen Verkaufsstand. Auch kommende Woche werden Weihnachtsbäume in der Westpfalz verkauft, zum Beispiel am Samstag im Staatswald Birkhausen bei Zweibrücken.