Zwei Jogger haben in Kaiserslautern zufällig einen Keller-Brand in einem Einfamilienhaus entdeckt und somit wohl Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten sie beim Vorbeijoggen, dass Rauch aus dem Keller kam und verständigten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand er komplett in Flammen. Der Bewohner des Hauses musste mit Verdacht auch Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Ansonsten wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Kripo ermittelt.