per Mail teilen

Ein 16-jähriger Motocross-Fahrer ist im Steinbruch Jettenbach von einer 25 Meter hohen Klippe gestürzt.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist im Steinbruch Jettenbach von einer Klippe gestürzt Polizeiinspektion Lauterecken

Wie die Polizei in Lauterecken mitteilt, war der junge Biker am Montagnachmittag mit zwei Kumpels verbotenerweise im Steinbruch herumgefahren. Offensichtlich fuhr er zu schnell auf eine Klippe zu und stürzte mit seinem Motorrad 25 Meter in die Tiefe. Er landete auf einem Geröllfeld.

Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Vor der Absturzstelle wurde eine 20 Meter lange Bremsspur gefunden. Alle Schranken auf den Zufahrtswegen zum Steinbruch waren zum Zeitpunkt des Unfalls ordnungsgemäß geschlossen. Die Krad-Fahrer hatten diese umfahren. Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizeiinspektion Lauterecken darauf hingewiesen, dass das Betreten und Befahren des Steinbruchs gefährlich ist.