Ein Jahr Polizistenmord bei Kusel

Kaum eine Tat hat die Westpfalz in den vergangenen Jahren so erschüttert wie der Doppelmord an zwei jungen Polizeibeamten bei Kusel. Zum Jahrestag werden alte Wunden wieder aufgerissen, viele Polizeibeamte möchten einfach nur abschließen und so gut es geht nach vorne schauen.

Es ist der 31. Januar 2022 – eine kalte, neblige Nacht auf der Kreisstraße 22 zwischen Ulmet und Mayweilerhof bei Kusel. Der damals 29-jährige Polizeioberkommissar Alexander K. und die 24-jährige Polizeianwärterin Yasmin B. sind auf einer Routinestreife – es soll ihre letzte Fahrzeugkontrolle sein. Sie werden von Andreas S. kaltblütig getötet – "mit Kopfschüssen hingerichtet“.

Angst vor dem Jahrestag des Polizistenmordes

Vor allem für die Hinterbliebenen erinnert der Jahrestag an eine Tat, die ihr Leben schlagartig verändert und ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ein Teil der Familie ist für immer weg.

"Das ist ein Wahnsinn. Es war der schwärzeste Tag in unserem Leben. Man will nicht, dass der Tag näherkommt. Man verdrängt es. Es ist wie ein falscher Film für uns.“

Jeder in der Familie gehe unterschiedlich damit um, man halte zusammen, stütze sich gegenseitig und versuche sich Halt und Kraft zu geben, sagt Kathrin. Das gelinge nicht immer. Oft werde verdrängt, man versuche zu funktionieren. Doch ihre kleine Schwester fehle. Die Familie hoffe, zur Ruhe zu kommen. Doch solange der Bundesgerichtshof die eingereichte Revision nicht abgewiesen habe, sei es fast unmöglich abzuschließen.

Kollegen der getöteten Polizisten gedenken der Verstorbenen

Auch wenn die Erinnerungen an die Tatnacht schmerzen, am Jahrestag soll nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz der beiden Kollegen würdevoll gedacht werden. An der Hochschule der Polizei am Hahn soll eine offizielle Gedenkfeier Alex und Yasmin wieder in Erinnerung rufen – als die jungen, sympathischen, immer freundlichen und hilfsbereiten Kollegen. Die beide ehrgeizig für die Werte in dieser Gesellschaft gestanden hätten, sie sollten nicht vergessen werden.

"Alex und Yasmin waren Teil der Polizeifamilie, das ist so und wird so bleiben."

Zwar werde die Zeit nicht alle Wunden heilen, sagt Polizsprecher Erfort. Aber: "Sie lehrt uns, damit umzugehen. Das schüttelt man nicht einfach ab.“

Mitgefühl aus Bevölkerung weiterhin groß

In Krisensituation spulten Betroffene Muster und Routinen ab, um die eigenen Gefühle zu verdrängen. Jeder müsse funktionieren und professionell mit der Tat umgehen, gerade bei der Polizei. Die große Flut an Kondolenzschreiben und positiven Worten aus der Bevölkerung habe die Polizeifamilie im vergangenen Jahr getragen. "Wir haben alle Briefe beantwortet, das Lesen der Kondolenzen war sehr emotional, da hab ich die Bürotür zugemacht, weil hier und da Tränen laufen."

"Hinter der Uniform steckt ein Mensch.“

Professionelle Hilfe bei Bewältigung der Trauer

Seit der Tatnacht vor einem Jahr haben das Kriseninterventionsteam der Polizei und zahlreiche Psychologen und Seelsorger den Betroffenen zur Seite gestanden. Das Angebot werde bis heute von Ermittlern, den Beamten der Polizei in Kusel und den Studierenden der Hochschule der Polizei genutzt, sagt Sabrina Kunz von der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz.

Jeder gehe anders mit der Trauerbewältigung um. Wichtig sei es, weiterhin Unterstützung anzubieten. "Posttraumatische Belastungsstörungen sind gesundheitsgefährdend. Meistens treten sie erst Jahre später auf", so Kunz. Es sei wichtig, sich in einem "Schonraum" offen über Gefühle auszutauschen. Sorgen, Nöte und Ängste anzusprechen. "Das wird uns noch viele Jahrzehnte beschäftigen."

Nach Doppelmord bei Kusel dachte Polizei-Nachwuchs an Kündigung

In der Studiengruppe der getöteten Yasmin B. habe direkt nach der Tat der eine oder andere Kollege mit dem Gedanken gespielt, die Ausbildung abzubrechen, sagte René Vroomen von der Jungen Gruppe der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Es seien nicht nur einmal Fragen gestellt worden wie: "Will ich mich diesem Risiko aussetzen und wie Yasmin in Ausübung dieses wichtigen Berufs mein Leben verlieren?"

"Der erste Moment war hart, man ist in Schockstarre gefallen." Doch dann - so Vroomen - hätten sich Angst, Wut und Trauer in Zusammenhalt und Kampfgeist umgewandelt, getreu dem Motto "jetzt erst recht“. Man sei sich bewusst, mit welcher Gefahr der Beruf einhergehe. Polizisten gingen seit dem 31. Januar 2022 deutlich sensibler an eine vermeintlich ungefährliche Verkehrskontrolle heran. Damit das so bleibe, werde viel trainiert, sagt René Vroomen.

Jahrestag der Polizistenmorde soll schnell vorbeigehen

Viele Kolleginnen und Kollegen machten jetzt aus Eigenschutz die "Scheuklappen" zu und hofften, dass der Tag schnell vorbeigehe. Den meisten Beamten in Kusel helfe es, miteinander zu sprechen. Abseits der Öffentlichkeit, gemeinsam in Ruhe zu trauern.