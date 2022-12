Diese Geschichten aus dem SWR-Studio Kaiserslautern haben Sie 2022 am liebsten gelesen

2022 war in der Westpfalz einiges los. Es gab viele schöne, überraschende und lustige Momente. Aber auch Tragische: So wie den Mord an den beiden Polizisten in Kusel. Hier sind die fünf beliebtesten Artikel des Jahres.

Am meisten gelesen wurden unsere Artikel rund um den Polizistenmord von Kusel und den anschließenden Prozess: Das Jahr war gerade erst vier Wochen alt, da erreichte uns am 31. Januar die Nachricht, dass in den frühen Morgenstunden des Tages zwei Polizisten von Wilderern erschossen worden sind.

Aber auch das sogenannte Fuel Dumping – also das Kerosinablassen – von Flugzeugen über dem Pfälzerwald ist ein Thema, das die Gemüter immer wieder erhitzt. Mehrmals haben wir 2022 darüber berichtet. Besonders interessant für die Leser war aber ein Artikel aus dem Juni. Darin ging es um das Flugzeug einer belgischen Airline, das rund 80 Tonnen Treibstoff über der Westpfalz abgelassen hat.

Im Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Auch dieser Krieg hat sich in der Westpfalz in vielen Facetten niedergeschlagen. Besonders spannend fanden die Leser aber den Artikel zum Treffen der Verteidigungsminister und Militärvertreter auf der Airbase in Ramstein, auf dem unter anderem besprochen wurde, wie die einzelnen Nationen die Ukraine – auch mit militärischem Gerät – unterstützen können.

Auf Platz vier der meistgelesenen Artikel hat es ein weiteres tragisches Ereignis gebracht. Der Mord an der Ungarin Diana Bodi, deren Leiche im Dezember 2020 in der Innenstadt von Kaiserslautern gefunden wurde. Im Mai dieses Jahres war der noch immer ungelöste Mordfall bereits zum zweiten Mal Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

Ende August hat ein Mann aus Weilerbach einen gehörigen Schrecken bekommen, als er feststellte, dass im Kinderzimmer seiner 13-jährigen Tochter ein Projektil gelandet war, das offenbar aus einer Jagdwaffe stammt. Dieser Artikel landete auf Platz fünf.