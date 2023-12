Das war 2023 im Westen der Pfalz: Diese News haben Sie am meisten interessiert

Ein umgestürzter Schulbus bei Weilerbach, ein großer Waldbrand in der Südwestpfalz und ein Jugendlicher, der am Drehkreuz eines Schwimmbades stirbt: In diesem Jahr ist auch in der Westpfalz wieder viel passiert. Vieles zum Kopfschütteln, vieles zum Schmunzeln, aber auch vieles, was schockiert hat. Hier sind unsere Top 10 Artikel in 2023.