Bald keine Leihfahrräder mehr in Kaiserslautern?

Die Leihfahrräder des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar in Kaiserslautern könnten schon bald aus dem Stadtgebiet verschwinden. Die Stadtwerke wollen den entsprechenden Vertrag mit dem VRN nicht verlängern.

Seit 2017 gibt es das Projekt "VRN Nextbike“ in Kaiserslautern. Und damals seien die blauen Leihfahrräder auch gut angenommen worden, betonen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) in einer Mitteilung. Inzwischen habe sich das aber geändert. Selbst Rabatt-Aktionen würden nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Fallen direkt ins Auge, wenn man durch Kaiserslautern geht: die blau-weißen Leihfahrräder von VRN. Stadtwerke Kaiserslautern

Stattdessen eroberten E-Bikes und Elektroroller mit intelligenten Bezahl-Apps zunehmend den Markt. Die Zukunft sei elektrisch, daher wollten die Stadtwerke in "erfolgsversprechende Projekte“ investieren, wird SWK-Vorstandsmitglied Markus Vollmer zitiert.

Vertrag mit VRN läuft Ende April aus

Dagegen würden die Kosten für die Leihräder des VRN in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen stehen, heißt es in der Mitteilung. Seit dem Start in 2017 hätten diese eine sechsstellige Summe verschlungen. Den Vertrag mit dem VRN würden die Stadtwerke daher regulär zum 30. April 2022 auslaufen lassen.

Aus für Leihfahrräder in Kaiserslautern noch nicht besiegelt

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar reagiert darauf überrascht. Die insgesamt 200 Leihfahrräder würden sehr gut in Kaiserslautern angenommen. Mit 60.000 Fahrten sei in diesem Jahr sogar ein neuer Rekord aufgestellt worden. Außerdem könne man das Angebot nicht einfach mit dem der E-Roller vergleichen. Die blauen VRN-Räder würden von Technikern betreut, so ein Sprecher. Diese würden die Fahrräder auch umverteilen, wenn an einer Stelle zu viele davon herumstehen sollten. Damit spielt er auf das Chaos in vielen Städten mit E-Rollern an.

Große Firma als neuer Kooperationspartner?

Von einem Aus für das Projekt „VRN Nextbike“ in Kaiserslautern könne man jedenfalls noch nicht sprechen. Der Beigeordnete der Stadt, Peter Kiefer, habe zugesichert, bei der Suche nach neuen Kooperationspartnern helfen zu wollen. Das könnten dem VRN-Sprecher zufolge beispielsweise eine große Firmen sein.