Titanic: Isidor Straus aus Otterberg vor 110 Jahren ertrunken

Vor 110 Jahren, am 14. April 1912, ist die Titanic im Nordatlantik gesunken und hat über tausend Menschen mit in den Tod gerissen - darunter auch Isidor Straus aus Otterberg.

Noch älter als die Geschichte der Titanic ist das Stadthaus in Otterberg. In dem sitzen die Tourismus-Information und das Stadt-Museum. Dort, im ersten Obergeschoss, erinnert eine kleine Ausstellung an einen besonderen Passagier: Isidor Straus. Unter sepia-farbenen Bildern des ernst aussehenden Mannes mit Bart und Brille und einem kleinen Modell der Titanic steht auch seine alte Holz-Wiege. Carola Ibrom von der Tourismus-Information klärt über die Zusammenhänge auf: "Die Familie Straus wohnte hier und war eine wohlhabende Familie und konnte sich so eine - für die damalige Zeit - moderne Wiege leisten."

Im oberen Geschoss des Stadthauses in Otterberg steht die Wiege, in der Isidor Straus als Baby lag. SWR

Lange bevor die Titanic in See sticht, entschließt sich der Vater von Isidor, Lazarus Straus, nach Amerika auszuwandern. Lazarus ist Geschäftsmann in Otterberg und erhofft sich wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation in der Pfalz 1845 ein besseres Leben in den Staaten.

"Genau wie die Familie Straus sind viele Auswanderer damals aus Otterberg und der Region nach Amerika gezogen. Bei Familie Straus ist das sehr erfolgreich gewesen."

Carola Ibrom arbeitet in der Tourismus-Info in Otterberg, Lutz Blenk leitet ehrenamtlich das Museum. SWR

Untergang der Titanic: Denkmal in New York erinnert an Ehepaar Straus

Den wirtschaftlichen Erfolg der Familie Straus führt Sohn Isidor fort. Er eröffnet in New York einen Glaswarenhandel, steigt in das berühmte Kaufhaus Macy’s als Teilhaber ein und übernimmt es schließlich ganz. Als Isidor gemeinsam mit seiner Frau Ida – übrigens auch eine gebürtige Rheinland-Pfälzerin aus Worms – die Titanic im Jahre 1912 besteigt, ist er 67 Jahre alt. Hinter ihm liegt ein erfolgreiches Leben.

Das Ehepaar Isidor und Ida Straus lernten sich als deutsche Auswanderer in Amerika kennen. Sie hatten sechs Kinder zusammen. SWR

Schicksal der Eheleute Straus aus Otterberg im Kinofilm "Titanic"

Das Ehepaar Straus kommt gerade von einer Europareise und will sich auf den Weg zurück nach New York machen. Das Schicksal der beiden auf der Titanic hat sogar Einzug in den berühmten Kinofilm mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gefunden. Carola Ibrom kann sich sehr gut an die Szene erinnern: "Damals wurden ja die Frauen und Kinder zuerst gerettet und durften in ein Rettungsboot. Deshalb war auch Ida Straus in einem Rettungsboot, Isidor war der Zugang als Mann aber nicht gestattet. Als Ida das dann so erlebte und auf dem Rettungsboot stand, sagte sie, nein, wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht, ich möchte aussteigen und bei dir sein." Im Film ist dann zu sehen, wie beide gemeinsam auf einem Bett liegen und von den Wassermassen mitgerissen werden.

Das gut erhaltene Geburtshaus von Isidor Straus in der Otterberger Hauptstraße erinnert an den berühmten Titanic-Passagier aus der Westpfalz. SWR

Nach Schiffsunglück bleibt Ida Straus verschollen

Während nach dem Untergang Isidors Leichnam aus dem Nordatlantik geborgen werden konnte, blieb der Körper seiner Frau Ida für immer verschwunden. Im New Yorker Central Park erinnert ein Mausoleum an das Ehepaar aus der Pfalz. Außerdem leben die Erinnerungen durch die Kinder und Ur- und Ur-Ur-Enkel der beiden weiter. 2006 besuchten die sogar das Geburtshaus ihres Vorfahren Isidors in der Otterberger Hauptstraße. Museumsleiter Lutz Blenk erinnert sich noch heute gerne daran.