Warum sind die Corona-Inzidenzzahlen in Kaiserslautern so hoch?

Die Stadt der Kreis Kaiserslautern sind landesweit die Kommunen mit den höchsten Corona-Inzidenzzahlen. Bei den Gründen dafür tappt das Gesundheitsamt im Dunkeln.

Fest stehe nur, dass derzeit auffällig viele US-Amerikaner infiziert seien, sagte eine Kreissprecherin. Am Dienstag und Mittwoch seien es allein auf der Air Base in Ramstein 40 US-Bürger gewesen. Im Kreis Kaiserslautern sei eine Infektion bei 67 US-Bürgern festgestellt worden, in der Stadt Kaiserslautern bei 39. Wo sich die Betroffenen angesteckt hätten, könne das Gesundheitsamt aber nicht sagen.

Omikron in Kaiserslautern bisher nicht dominant

Die Omikron-Variante spiele bei den aktuellen Corona-Infektionszahlen in Stadt und Kreis offenbar noch keine große Rolle. Die Stadt Kaiserslautern war am Dienstag noch landesweiter Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz, wurde gestern aber von der Stadt Mainz abgelöst.

Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegt der Wert in Kaiserlautern jetzt bei 480,6 und im Kreis Kaiserslautern bei 474,0. Das sind nicht nur landesweit die höchsten Inzidenzen, die Zahlen liegen auch weit über dem Durchschnitt für Rheinland-Pfalz.