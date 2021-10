Investor informiert über geplanten Seniorenpark

In Bruchmühlbach-Miesau stellt ein Investor am Abend im Gemeinderat seine Pläne für den Bau einer Seniorenresidenz vor. Bislang ist bekannt, dass im Bereich Miesau ein Hauptgebäude mit 40 Wohnungen und einer ambulanten Pflegestation entstehen sollen. Außerdem sind in direkter Nachbarschaft zehn Bungalows für ältere Menschen geplant und es könnten sich eine Arztpraxis sowie ein Physiotherapeut ansiedeln. Für die Ortsgemeinde sollen dabei keine Kosten entstehen. So wolle der Investor auch für sämtliche Verfahrens- und Erschließungskosten aufkommen. Der Gemeinderat soll dem heute zustimmen.