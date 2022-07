Investition in den Katastrophenschutz

Die neue Halle der Schnell-Einsatz-Gruppe des Donnersbergkreises in Rockenhausen wird am Samstag eingeweiht.

Die neue Halle der Schnell-Einsatz-Gruppe des Donnersbergkreises in Rockenhausen wird am Samstag eingeweiht. Landrat Rainer Guth sei bei der Einweihung dabei, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilte. Mit dem Neubau habe der Donnersbergkreis rund 1,5 Millionen Euro in seinen Katastrophenschutz investiert, das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. In der neuen Halle der Schnell-Einsatz-Gruppe sei Platz für zwei Gerätewagen und zwei Rettungswagen. Außerdem gebe es in der rund 540 Quadratmeter großen Halle unter anderem einen Schulungsraum, Büros und Lagermöglichkeiten. Im Herbst 2020 hatte der Bau begonnen. Die zuvor genutzte Halle sei in die Jahre gekommen und hätte den wachsenden Anforderungen an den Katastrophenschutz nicht mehr gereicht. Schnell-Einsatz-Gruppen bestehen aus medizinisch und technisch ausgebildeten Kräften, die bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie bei Unfällen mit vielen Verletzen, zum Einsatz kommen.