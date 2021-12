Investition in die Zukunft des Handwerks

Voice: Voß

Kaiserslautern:

Die Handwerkskammer der Pfalz investiert im kommenden Jahr rund

zweieinhalb Millionen Euro in die Modernisierung und Digitalisierung ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren. Das geht aus den jüngsten Beschlüssen der Vollversammlung hervor.

Eine Sprecherin der Handwerkskammer teilte mit, dass die Hälfte der Investitionssumme, also rund 1,2 Millionen Euro, vom Bundesinstitut für Berufsbildung zugesagt wurden. Damit soll das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern mit neuer digitaler Technik ausgestattet werden, zum Beispiel mit einer PC-gesteuerten

Prüfstraße und neuen Elektro-Fahrzeugen für die Schulung. Für eine zeitgemäße berufliche Aus- und Fortbildung sei es wichtig, auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein. Die Handwerkskammer der Pfalz bildete im vergangenen Jahr mehr als 10.000 junge Menschen in 25 Berufen in den Zentren in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau aus.