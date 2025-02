Interview: Peter Weißler über den ersten "ZukunftsKick"

Ein Fußballturnier mit Berufsberatung, das gibt es am Samstag in der Donnersberghalle in Rockenhausen im Donnersbergkreis. Das Ganze nennt sich „ZukunftsKick“ und ist in dieser Form eine Premiere.

Es ist eine gemeinsame Aktion des Südwestdeutschen Fußballverbandes, der DFB-Stiftung Egidius Braun und der Agentur für Arbeit. Ziel ist es, Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren mal auf eine andere Weise zu zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge es gibt. Das sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, im Interview mit SWR-Reporter Sebastian Stollhof.