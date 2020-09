Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) setzt sich dafür ein, dass seine Stadt Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria aufnimmt. Im Interview erklärt er warum.

Herr Weichel, wo werden Sie die Menschen unterbringen?

Weichel: "Zunächst einmal wissen wir zurzeit überhaupt noch nicht, um wie viele Flüchtlinge es sich handeln wird. Denn die Verteilung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz ist noch offen. Ich kann nur soviel sagen, dass wir noch aus der Zeit der großen Flüchtlingswelle 2015/2016 Unterbringungsmöglichkeiten in Kaiserslautern haben, die wir uns mittel- bis langfristig per Vertrag gesichert haben. Daran wird es nicht scheitern."

Es gibt auch viele Gemeinden, die sehr viel zurückhaltender sind in diesem Moment, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Sie haben sich da ganz klar positioniert, haben gesagt, dass Sie Menschen aufnehmen wollen. Warum sind Sie sich da so klar?

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) ist davon überzeugt, dass die Mehrheit des Stadtrates in der Flüchtlingsfrage hinter ihm steht. SWR

Weichel: "Ich bin seit der ersten Welle schon sehr, sehr klar, weil ich sehr viele Einzelschicksale mittlerweile kennenlernen durfte. Ich weiß um die seelische Not dieser Menschen. Und wenn ich die Bilder auch in den sozialen Medien sehe, der Verhältnisse auf den griechischen Inseln, dann läuft es mir eiskalt den Buckel runter. Das ist einfach ein Gebot der Stunde, hier Menschlichkeit zu zeigen, Aufnahmebereitschaft, eine offene Stadt zu bieten. Wir sind ja auch eine Stadt, die sich zum sicheren Hafen erklärt hat. Wir haben die Carta unterschrieben. Wir haben auch zu Beginn der Legislatur die Chance genutzt, bei der Eröffnung des neuen Stadtrates eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wie wir diese Stadt positionieren im Hinblick auf Fremdenfeindlichkeit und Aufnahmebereitschaft. Insofern haben wir hier eine Beschlusslage, die von vielen, aber nicht allen, Fraktionen getragen wird. Die mich auch in die Lage versetzt, so zu handeln, wie ich es tue. Ich habe da auch keine Scheu."

Es gibt natürlich den politischen Gegenwind und mit Sicherheit auch Bürger in Kaiserslautern, die sagen: "Nicht schon wieder." Haben Sie Angst, dass es noch mal zur Unruhe kommt in der Bevölkerung?

Weichel: "Das glaube ich nicht, denn es wird nicht mehr zu den Verhältnissen von 2015 im Dezember kommen. Die Anzahl der Flüchtlinge, die jetzt von der ganzen Bundesrepublik aufgenommen werden, wird ja auf die Bundesländer verteilt. Es wird auch nur ein geringer Teil auf die Kommunen verteilt werden und zwar auf diejenigen, die aufnahmebereit sind. Das ist ja oberhalb des sogenannten Königsteiner Schlüssels, die normalen Zuteilungen laufen ja noch. Ich schätze mal, wir haben zwischen sieben und zwölf Asylsuchende pro Monat, das ist im Vergleich zu 2015 mit damals jeweils 200 pro Monat vernachlässigbar. Das wird kein Massenstrom werden. Insofern glaube ich kaum, dass die Bevölkerung das überhaupt quantitativ wahrnimmt. Aber natürlich, die politische Aussage ist da, und die Ängste sind auch da. Die muss man auch ernst nehmen. 'Warum die und nicht wir?', das ist ja immer der Kernsatz. Da muss ich sagen: Denjenigen, die hier in Kaiserslautern leben, geht ja nichts dabei verloren. Das ist eine zusätzliche Hilfestellung gegenüber Menschen, die es tatsächlich brauchen. Und ich glaube, diese Argumentation werde ich auch in die Bevölkerung hineintragen."

Das klingt nicht so, als hätten Sie wegen Ihrer politischen Gegner in dieser Sache jetzt Bauchschmerzen oder schlaflose Nächte.

Weichel: "Nein, die Mehrheit des Rates steht hinter mir."