Interview: Das plant der Mountainbikepark Pfälzerwald

Der Pfälzerwald soll ein Hotspot für Mountainbiker werden. Diese Vision verfolgt der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald – und zwar seit 20 Jahren.

Am Wochenende feiert der Mountainbikepark Pfälzerwald Jubiläum in Trippstadt. Wir haben mit Geschäftsführer Stephan Marx gesprochen.

Geschäftsführer Stephan Marx des Mountainbikeparks Pfälzerwald fährt mit seinem Mountainbike eine der verschiedenen Strecken im Westen der Pfalz. Stephan Marx

SWR-Aktuell: Was ist das Besondere am Mountainbikepark im Pfälzerwald?

Stephan Marx: Eine Besonderheit ist natürlich, dass es uns schon seit 20 Jahren gibt. Aber auch die eindeutige Ausrichtung auf die Tourenmountainbiker - darauf haben wir uns unter anderem spezialisiert. Da versuchen wir weiter drauf aufzubauen und eine wichtige Rolle im deutschen Tourismus zu haben.

SWR-Aktuell: Was ist langfristig rund um den Mountainbikepark geplant?

Marx: Ganz klar: Die Optimierung unseres Strecken -Netzes. Damit haben wir schon begonnen und bleiben da weiterhin dran. Das Mountainbiken vor 20 Jahren war komplett anders als heute. Damals gab es zum Beispiel keine E-Mountainbikes. Heute sind über 90 Prozent aller verkauften Räder elektrisch. Heißt, die Ansprüche an die Strecken haben sich verändert. Wir schauen uns an, wo die Schwachstellen sind und bauen sie Schritt für Schritt weiter aus. Wir wollen ein noch besseres Angebot anbieten.

Was ist der Mountainbikepark? Der Mountainbikepark Pfälzerwald e. V. bietet verschiedene Strecken rund um den Pfälzerwald. Das gesamte Strecken-Netz beträgt in etwa 1.500 Quadratkilometer. Für Erwachsene und Jugendliche besteht die Möglichkeit sich Mountainbikes zu leihen. Das Ausleihen von Kinder-Mountainbikes möchte der Mountainbikepark in Zukunft ausbauen. Der Eintritt ist kostenlos. Das Fahren auf den Strecken ist rund um die Uhr möglich.

SWR-Aktuell: Wo sehen Sie den Mountainbikepark in den nächsten Jahren?

Marx: Zum einen sehe ich den Mountainbikepark als wichtigen Hotspot für die Urlauber in der Pfalz. Gleichzeitig ist es aber auch eine Freizeitmöglichkeit für die Menschen hier aus der Region. Diesen Spagat wollen wir weiterhin halten. Wir wollen einfach noch besser und vielfältiger mit unseren Angeboten werden. Ganz klares Ziel: Ein tolles und breites Angebot für die Mountainbiker im Pfälzerwald haben.

SWR-Aktuell: Was haben Sie erreicht in den letzten 20 Jahren?

Marx: Erreicht haben wir so einiges. Wir haben verschiedene Preise gewonnen. Zum Beispiel 2005 einen Umwelt-Preis. Dann wurden wir ausgezeichnet von der "Deutschen Initiative Mountainbike e. V." mit einem Wegenetz-Test, wo wir Testsieger von deutschlandweiten Angeboten geworden sind. Natürlich wollen wir das hohe Niveau an Angeboten halten. Dafür sind unsere Streckenpfleger ganz wichtig. Die kümmern sich regelmäßig um die Touren.

Am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz finden am Sonntag von 11 bis 18 Uhr verschiedene Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Die Besucher erwartet Musik, Essen und verschiedene Mitmachaktionen.

SWR-Aktuell: Was genau erwartet die Besucher am Sonntag?

Marx: Wir wollen am Sonntag das Thema Mountanbike im Pfälzerwald präsentieren. Wir haben verschiedene Rad-Hersteller dabei, die Test-Bikes anbieten. Dafür haben wir eine Test-Strecke ausgewiesen, die ist nur einen Kilometer lang. Die kann jeder fahren und man kann dort die Räder ausprobieren.

Wir bieten am Sonntag auch Fahrtechnik-Kurse an. Einmal pro Stunde zeigt dabei ein Fahrtechnik-Trainer, wie man richtig mit dem Rad durchs Gelände fährt. Jeder ist willkommen, ganz ohne Anmeldung. Es besteht die Möglichkeit sich Mountainbikes zu leihen, aber einen Helm muss jeder selbst mitbringen.