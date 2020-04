Die Corona-Krise fordert besonders die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ein Interview mit Leonel Alves, dem Betriebsratsvorsitzenden des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern.

Kein Sonntag, kein Feiertag, Einsatz rund um die Uhr! Menschen, die in der Pflege arbeiten, müssen vieles auf sich nehmen. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Für viele Menschen sind Ärzte und Pfleger derzeit Helden. Leonel Alves ist Betriebsratsvorsitzender am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Dort arbeiten allein 1000 Menschen in der Pflege. Wir haben mit ihm über die aktuelle Situation gesprochen.

Herr Alves, für viele Menschen sind Sie und Ihre Kollegen derzeit regelrechte Helden. Tut das gut?

"Wir arbeiten alle in einem sozialen Beruf. Diese Berufe verkörpern die Hilfsbereitschaft, die Fürsorge und die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Patienten immer aufwenden. Uns als Helden zu bezeichnen ehrt uns sehr, jedoch machen wir nur unsere Arbeit."

Einige Menschen zeigen ihre Dankbarkeit, indem sie von ihren Balkonen aus applaudieren. Wie finden Sie das?

"Wir nehmen es als Zeichen der Anerkennung gerne an, für unsere Leistung in und an der Gesellschaft. Die Kolleginnen und Kollegen würden sich noch mehr darüber freuen, wenn sie diese Anerkennung auch in Zeiten ohne Corona bekommen würden."

Kann so eine Geste wie Applaus auch ein Schlag ins Gesicht sein, wenn man einerseits hochgelobt, dann aber im Vergleich zu vielen anderen Arbeitnehmern schlecht bezahlt wird?

"Es kommt immer darauf an aus welchem Blickwinkel man die Situation sieht. Unabhängig davon sollte sich jeder fragen, welchen Stellenwert die Berufsgruppen, die in Krankenhäusern arbeiten, für die Gesellschaft haben. Sie sind rund um die Uhr, jeden Tag und das ganze Jahr verfügbar zum Wohle der Patienten. Unter diesen Gesichtspunkten sollte sich dann jeder fragen, ob die Entlohnung dieser systemrelevanten Berufe noch zeitgemäß bzw. adäquat ist. Ich sehe es als ein gesellschaftliches-politisches Problem."

Gibt es noch andere Zeichen der Dankbarkeit – man hat schon von Bäckereien gehört, die Krankenhausmitarbeiter kostenlos mit Brötchen versorgt haben. Gab es so etwas – oder ähnliches -auch im Westpfalz-Klinikum?

"Die Solidarität im Umfeld des Klinikums ist sehr groß. Wir bekommen ganz viele Offerten von Firmen, Organisationen, Vereinen und Privatpersonen. Sie alle einzeln aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für die Unterstützung."

Viele Mitarbeiter im Einzelhandel werden eine finanzielle Belohnung für ihren Einsatz in der Corona-Krise bekommen, Pfleger sollen auch mit einer Einmalzahlung von 1.500 Euro belohnt werden. Reicht das aus?

"Leider gelten die 1.500 € nur für die stationäre und ambulante Altenpflege. Aktuell verhandelt die Gewerkschaft Ver.di mit den Arbeitgebern über eine Zuwendung für alle Beschäftigen im Krankenhauswesen. Beispielweise müssen aktuell das Reinigungspersonal und die Logistik auch unter erschwerten Bedingungen ihren Dienst ableisten. Sie sollten auch berücksichtigt werden. Natürlich ist wie immer die Finanzierbarkeit der Maßnahme ein Streitpunkt."

Was fordern Sie?

"Eine adäquate Entlohnung könnte neue Anreize schaffen, um junge Menschen zu motivieren, soziale Berufe aufzugreifen. Der Personalmangel ist allgegenwärtig und wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen."

Wenn man an Krankenhäuser denkt, dann denkt man derzeit fast unweigerlich an die völlig erschöpften Ärzte und Pfleger in den italienischen Krankenhäusern. Wie ist die Situation denn bei Ihnen im Westpfalz-Klinikum?

"Wir haben aktuell das Glück, dass die Westpfalz nicht so stark betroffen ist von der Pandemie. Wir haben aktuell wenige Patienten, die stationär betreut werden müssen. Somit ist die Lage noch relativ unkritisch. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, der hoffentlich nie kommt."

Immer wieder hört man, dass sich auch Ärzte und Pfleger mit Covid 19 infizieren, daran sogar sterben. Wie groß ist die Angst bei den Mitarbeitern?

"Ich glaube, die Angst vor fehlender Ausrüstung ist größer, als die Angst, sich am Virus zu infizieren. Ist ein betroffener Patient identifiziert, kann man sich mit Schutzausrüstung entsprechend schützen. Gefährlich wird es dann, wenn der Schutz fehlt. Entsprechend ist es auch bei unerkannten Infektionen."

Wie gehen Sie im Krankenhaus mit Ängsten um?

"Wir sprechen oft mit den Kollegen und versuchen so viel Aufklärungsarbeit wie möglich zu leisten. Unsere Psychologen im Haus bieten auch Beratungen für unsere Mitarbeiter an."

Viele OPs wurden wegen der Corona-Pandemie ja verschoben – glauben Sie, da rollt dann gleich die nächste Arbeitswelle auf Sie zu, wenn die Corona-Pandemie überwunden ist?

"Mit Sicherheit kommt danach die zweite Welle. Es ist jetzt schon eine Zunahme der Fallschwere zu verzeichnen. Da verschobene OPs auf einmal zeitkritisch werden und dann zu Notfällen mutieren. Es ist vieles verschoben, aber nicht aufgehoben."

Was wünschen Sie sich und Ihre Kollegen?

"Wir wünschen uns alle, dass wir gesund durch diese Krise kommen. Ich hoffe, dass man sich nach dieser Zeit an die systemrelevanten Berufe erinnert. Die Politik sollte ihre Krankenhausfinanzierung nochmals überdenken und hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Für die Kollegen wünsche ich mir, dass die Aufmerksamkeit, die sie aktuell erfahren, auch in Zukunft Bestand hat."

Und haben Sie noch einen Tipp für uns? Wenn man einem Pfleger oder einer Pflegerin etwas richtig Gutes tun will, dann macht man was?

"Der größte Wunsch der Pflegekräfte und der ganzen Belegschaft in den Krankenhäusern ist die Wertschätzung ihrer Arbeit. Die Kollegen gehen sehr professionell mit Ihren Aufgaben um. Es bedarf keines besonderen Dankes, sondern lediglich einer Anerkennung ihrer Leistung."