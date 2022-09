Ganz Kaiserslautern ist eine Fotogalerie

In der Kammgarn, der Pfalzgalerie, in Kneipen und der Lauterer Fußgängerzone - in ganz Kaiserslautern sind zurzeit Fotos von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt zu sehen.

Sendung am Do. , 15.9.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP