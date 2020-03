per Mail teilen

Der Stadtrat von Kaiserslautern plant nach SWR-Informationen eine Interimskommission einzusetzen. So will der Rat im Notfall mit kleinerer Besetzung Entscheidungen treffen.

Mit der Interimskommission will der Stadtrat sicherstellen, auch bei einer fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus' handlungsfähig zu bleiben. Die Interimskommission soll aus 13 Rätinnen und Räten bestehen. Nach SWR-Informationen haben die Fraktionen vereinbart, geschlossen nicht zur nächsten Stadtratssitzung am 23. März zu erscheinen. Da der Stadtrat dann nicht beschlussfähig sein wird, wird die Sitzung anschließend um eine Woche verschoben. Auf der dann folgenden Sitzung am 30. März wollen die Fraktionsvorsitzenden die Interimskommission wählen.

Stadtvorstand kann wichtige Entscheidungen ohne Rat treffen

Unabhängig davon kann der Stadtvorstand wichtige Dinge per Eilentscheidung ohne das Hinzuziehen der Interimskommission beschließen, darauf haben sich die Fraktionen im Vorfeld geeinigt. Zum Stadtvorstand gehören neben Oberbürgermeister Klaus Weichel auch Bürgermeisterin Beate Kimmel (beide SPD) und die beiden Beigeordneten Joachim Färber (Grüne) und Peter Kiefer (FWG).

Der Stadtrat von Kaiserslautern besteht normalerweise aus 56 Mitgliedern. Die Sitze verteilen sich wie folgt: SPD (15), CDU (13), Grüne (11), AfD (6), FWG (4), FDP (3), Die Linke (3), Die Partei (1).