Interaktive Ausstellung von Thomas Brenner

In der Kaiserslauterer Fruchthalle öffnet am Abend eine interaktive Ausstellung des Fotografen Thomas Brenner. Besucher können nach Angaben des Kulturreferats Teil der Ausstellung werden. Demnach könnten Gäste beispielsweise an einem Bildschirmcomputer ihr Gesicht oder ihre Körpertemperatur scannen lassen. Die Daten werden dann in einem 2D-Modell des Körpers auf eine Leinwand projiziert. Die Menschen sollen durch die Kunst auf den digitalen Fortschritt aufmerksam gemacht werden. Die Ausstellung ist montags, dienstags und donnerstags geöffnet. Der Eintritt ist frei. Bis Ende Oktober ist die Ausstellung in der Fruchthalle zu sehen.