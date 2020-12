per Mail teilen

Zwei Flüchtlingshilfeeinrichtungen in der Westpfalz haben heute den Integrationspreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Der Malteser Hilfsdienst in Kaiserslautern beschäftigt Ehrenamtliche als Integrationslotsen, die geflüchtete Kinder und Erwachsene begleiten. Viele der Lotsen waren selbst Geflüchtete. Die Flüchtlingshilfe der Ortsgemeinde Quirnbach im Landkreis Kusel hat in den vergangenen fünf Jahren 15 Geflüchteten Ausbildungsstellen oder Jobs vermittelt.