Sie unterstützen geflüchtete Menschen und fördern interkulturelle Begegnungen – die Integrationslotsen des Malteser Hilfsdienstes in Kaiserslautern. Vom Näh-Workshop über eine Fahrradwerkstatt bis hin zum Sprachtreff bieten die ehrenamtlichen Integrationslotsen die unterschiedlichsten Projekte für Geflüchtete an. In Regiolive stellt die Koordinatorin der Integrationslotsen, Michelle Sturgis-Kratz, das Projekt genauer vor. Außerdem erzählt Integrationslotse Alfred Hartmann, warum ihm sein Engagement für geflüchtete Menschen so viel Spaß macht.