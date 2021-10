Forschungsprojekt: Integration im Donnersbergkreis funktioniert

per Mail teilen

Die Integration von Geflüchteten im Donnersbergkreis funktioniert gut.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der acht Landkreise aus verschiedenen Bundesländern teilgenommen haben. Die Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen der interkulturellen Woche des Donnersbergkreises vorgestellt. Bei der Integration käme es vor allem auf die Ehrenamtlichen an, die ihre Hilfe anböten, sagte die Projektleiterin. Dieses Engagement sei, der Studie zufolge, im Donnersbergkreis besonders hoch. Zudem gehe es darum, den Geflüchteten Angebote zu machen, so die Projektleiterin weiter. Für viele geflüchtete Menschen sei es essenziell, den Führerschein zu machen. Aber auch das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs sei wichtig. Der Donnersberger Landrat Rainer Guth freute sich über die Ergebnisse der Studie. Guth sagte, die Studie zeige, dass der Kreis alle Menschen, die integriert werden wollten, integriert habe.