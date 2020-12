per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Pirmasens soll das Insolvenzverfahren gegen den Schuhhersteller Peter Kaiser eröffnet werden. Das Unternehmen soll in Eigenverwaltung weiter geführt werden. Das ist möglich, weil der Pirmasenser Damenschuhhersteller Peter Kaiser noch nicht zahlungsunfähig ist. Dennoch hat das Unternehmen große finanzielle Probleme. Ein Sprecher sagte, bereits vor Corona habe man überlegt, wie man sich besser aufstellen könne. Der Lockdown im Frühling habe die Situation dann noch verschärft. Auch jetzt noch würden die Kundinnen wegen der ungewissen wirtschaftlichen Lage deutlich weniger kaufen. Derzeit ist die Firma auf der Suche nach möglichen Investoren. Mit einem Ergebnis sei bis Ende des Jahres zu rechnen. Bei Peter Kaiser in Pirmasens arbeiten etwa 200 Menschen, ein Teil von ihnen in Kurzarbeit.