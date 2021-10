Geflüchtete Mörderin aus Zweibrücken wieder im Gefängnis

Interpol hat die Mörderin, die nach einem Freigang nicht mehr in die JVA Zweibrücken zurückgekehrt ist, in der Dominikanischen Republik gefasst. Die Frau sitzt wieder im Gefängnis.

Wie die Polizei mitteilte, klickten die Handschellen bereits am vergangenen Donnerstag in Punta Cana, einem Urlaubsort im Osten der Dominikanischen Republik. Demnach hat Interpol Santo Domingo zusammen mit Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes die Flüchtige aus der JVA Zweibrücken in einem Hotel festgenommen. Sie habe keinen Widerstand geleistet. Die Frau ist nach Angaben der Polizei am Sonntag in Deutschland gelandet. Wo sie aktuell untergebracht ist, ist nicht bekannt.

Die Frau saß wegen gemeinschaftlichen Mordes in der JVA in Zweibrücken. SWR

Mörderin aus Zweibrücken zehn Tage flüchtig

Die 55-Jährige hatte sich am 14. Oktober nach einem Freigang nicht mehr im Zweibrücker Gefängnis zurückgemeldet - sie saß dort ein, weil sie 2006 einen Bekannten angestiftet hatte, ihren Ex-Mann zu töten. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte die Frau daraufhin zu lebenslanger Haft wegen gemeinschaftlichen Mordes. Seitdem war sie in der JVA Zweibrücken untergebracht.

Polizei Pirmasens kann Flucht rekonstruieren

Laut Polizei war die Frau zum Fluchtzeitpunkt im offenen Vollzug - sie nutzte ihn zur Flucht mit ihrem neuen Ehemann. Die Polizei Zweibrücken leitete direkt eine Fahndung ein, Kollegen der Polizei in Pirmasens konnten den Fluchtweg der Frau bis in die Dominikanische Republik verfolgen.

Jürgen Buchholz, der Leiter der JVA Zweibrücken, hatte bereits vergangene Woche Konsequenzen aus dem Fall angekündigt: So werden beispielsweise die Reisepässe von Inhaftierten künftig einbehalten.