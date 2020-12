In der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte ins Postverteilzentrum in Lauterecken eingebrochen - und hatten den Inhalt von rund 30 Paketen geklaut. Die Absender werden jetzt ermittelt.

In dem Postverteilzentrum wurden die Pakete von den Tätern aufgeschnitten. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Marius Becker/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter in der Nacht zum Samstag in das Postverteilzentrum eingebrochen und rund 30 Pakete aufgerissen und durchwühlt. Sie nahmen die Inhalte zum größten Teil mit. Glück für die Post: Die Täter ließen die Pakete zurück, so können die Absender relativ einfach ermittelt werden. Sie sollen in dieser Woche kontaktiert werden, damit diese sich wiederum mit den Empfängern in Verbindung setzen können.

Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110 zu melden.

Die Deutsche Post empfiehlt, auch Päckchen nur versichert zu verschicken. Normalerweise sind nur Pakete mit bis zu 500 Euro versichert. Eine Versicherung mache den Versand von Päckchen zwar teurer - im Ernstfall bekomme man aber den Wert des Inhaltes erstattet. Außerdem empfiehlt die Post, immer ein Bild vom Inhalt des Paketes zu machen. So könne man im Zweifel nachweisen, was verschickt wurde.