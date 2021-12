AIDS-Hilfe informiert in der Innenstadt über HIV

per Mail teilen

Die AIDS-Hilfe Kaiserslautern steht heute (4.12. von 10-16Uhr) in der Innenstadt vor der Sparkassen Filiale in der Fackelstraße. Sie beantwortet dort Fragen zu HIV und klärt über ein Leben mit der Infektionskrankheit auf. Ein Sprecher der AIDS-Hilfe sagt, durch den Fortschritt der Medizin habe sich ein Leben mit HIV zunehmend vereinfacht. Diskriminierung und Vorurteile seien allerdings nach wie vor ein Problem. Jedes Jahr am ersten Dezember soll der Welt-AIDS-Tag dabei helfen, diese Probleme abzubauen.