In der Westpfalz haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 10.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 261 Personen.

Der erste Coronafall in der Westpfalz wurde am 26. Februar des vergangenen Jahres bekannt. Da begab sich nämlich ein 32-jähriger Mann mit den eindeutigen Symptomen Schüttelfrost, Fieber und Husten in die Notaufnahme des Westpfalz-Klinikums. Dort wurde der Mitarbeiter der Technischen Universität Kaiserslautern stationär aufgenommen und positiv auf das Coronavirus getestet. Wahrscheinlich hatte sich der Mann im Iran angesteckt.

Zweibrücken bisher glimpflich davongekommen

Die wenigsten Infektionen in absoluten Zahlen hatte bislang die Stadt Zweibrücken. Dort infizierten sich 406 Menschen mit dem Coronavirus. Die meisten Infektionen gab es mit 2.405 im Kreis Kaiserslautern.

Mehr als 260 Todesfälle

261 Menschen sind bisher am oder mit dem Coronavirus in der Westpfalz gestorben. Das sind knapp 2,6 Prozent der Infizierten. Die meisten Toten hatte mit 52 der Kreis Kusel zu beklagen.

Bis heute (Stand: 22. Januar 2021) haben sich nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes insgesamt 10.074 Menschen in der Westpfalz mit Corona infiziert. Im Moment liegen die Stadt Zweibrücken und der Kreis Kusel in der Corona-Warnstufe Orange, alle anderen Kommunen in der Region in der höheren Warnstufe Rot.